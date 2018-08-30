بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والفيحاء بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، عير حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال والفيحاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في أولى جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ 30 ريالًا للموحدة للأفراد والعائلات، 300 ريال للفضية للأفراد والعائلات، 500 ريال ذهبية للأفراد والعائلات، وألف ريال للبلاتينية أفراد.

وأشار حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على “تويتر”، إلى أن مربع رقم B3 وB4 التابع لفئة CAT3 (G)، سيكون مخصصًا لجماهير نادي الفيحاء.