بدر الراجحي: القطاع الخاص واقع

المواطن - الرياض

علق رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي، على التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن ارتفاع وتيرة الأجانب الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورأى بدر الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن “القطاع الخاص واقع”.

وبحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصل عدد الأجانب الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص إلى نحو 313 ألف موظف وهو أعلى معدل ربعي لخروج الأجانب بعد أن سبقهم خروج نحو 199.5 ألف أجنبي خلال الربع الأول ليصل إجمالي الأجانب الذين فقدوا وظائفهم خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2018 نحو 512 ألف أجنبي.

وفي تغريدة أخرى كتب بدر الراجحي: “غالب التسريح هو انكماش اقتصادي”.