بدعم من آل الشيخ.. القادسية يُعزز صفوفه بمهاجم كاميروني

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي القادسية في التعاقد مع نجم المنتخب الكاميروني والفريق الأول لكرة القدم بنادي شينزهان ريسيرفس الصيني، أبو بكر أومارو، لتدعيم خط هجومه في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأعلن نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع الكاميروني أبو بكر أومارو في حضور رئيس مجلس الإدارة مساعد الزامل، وأشار إلى أن هذه الصفقة بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

ويملك أبو بكر أومارو صاحب الـ31 عامًا خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف العديد من الأندية، وهي غوانزو الصيني من عام 2008 حتى 2009، ثم واف كي بلغراد الصربي من 2009 حتى 2010.

وانتقل أبو بكر أومارو بعد ذلك إلى صفوف وفويفودينا الصربي من عام 2010 حتى 2013، ثم رحل لنادي فاسلاند بيغيرين البلجيكي من 2013 حتى 2015، وانضم إلى بارتيزان الصربي من 2015 حتى 2016.

ولعب نجم المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، أبو بكر أومارو في صفوف نادي شينزهان الصيني من عام 2016 حتى 2018.

وعلى الصعيد الدولي، يُشارك أبو بكر أومارو مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، ولعب معه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم نسختي 2014 و2018.