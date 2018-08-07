براد جونز .. Hero النصر المنتظر

المواطن - محمد سمعه

جاء تعاقد نادي النصر مع الحارس الأسترالي براد جونز بمثابة خطوة مميزة للعالمي، من أجل تعزيز صفوفه ومن أجل المنافسة بقوة على البطولات في الموسم الجديد.

ويعد الحارس براد جونز رحالة، حيث سبق له اللعب في العديد من الأندية الأوروبية مثل نادي ليفربول الإنجليزي وديربي كاونتي الإنجليزي وميدلزبرة الإنجليزي، ونادي فينورد الهولندي.

وتأمل جماهير النصر، أن يتألق الحارس براد جونز مع العالمي ويحقق نتائج إيجابية، خاصة مع وجود نية للعالمي للمنافسة بقوة على نيل لقب الدوري السعودي والغائب عنه منذ موسم 2014- 2015.

ويذكر أن نادي النصر تعاقد أيضًا مع اللاعب المغربي نور الدين مرابط من صفوف نادي واتفورد الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات، كما نجح العالمي في التعاقد مع اللاعب البيروفي كريستيان راموس مدافع منتخب بيرو.

وقيل في الفترة الأخيرة: إن النصر سينافس نادي الهلال على ضم اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النصر احتل المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تأهل إلى تصفيات بطولة دوري أبطال آسيا للعام المقبل.

ولا يزال يرغب سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر، التركيز على تعزيز صفوفه بصفقات قوية من أجل المنافسة وبقوة على الثنائية المحلية في الموسم الجديد، خاصة مع وجود إصرار من المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو على النجاح مع العالمي.