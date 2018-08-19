برشلونة ضد ألافيس .. ميسي يصنع التاريخ في الليغا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة برشلونة ضد ألافيس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، تألقًا لافتًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي واصل هوايته المفضلة بهز الشباك.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف الأنظار إليه خلال مباراة برشلونة ضد ألافيس في أولى جولات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 64، قبل أن يُسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 92.

وبعد هدفيه في مباراة برشلونة ضد ألافيس بالجولة الأولى، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب ينجح في إحراز أهداف خلال 15 موسماً على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم بالقرن الـ21، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ورفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى 385 في 419 لقاء خاضها مع الفريق الأول بالبارسا خلال 15 موسمًا، وذلك بعد مباراة برشلونة ضد ألافيس بالجولة الأولى.

ويُعد الهدف الأول الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة برشلونة ضد ألافيس بالجولة الأولى، هو الهدف رقم 6000 للفريق الكتالوني في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من تمكن من إحراز الهدف رقم 5000 في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في منافسات الليغا، موسم 2008/ 2009، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.

وعقب مباراة برشلونة ضد ألافيس في أولى جولات الليغا هذا الموسم، أصبح الفريق الكتالوني هو ثاني نادي في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم ينجح في تسجيل الهدف رقم 6000 بعد ريال مدريد الذي يملك 6041 هدفًا.