برشلونة ضد بوكا جونيورز .. البارسا يُبدع ويفوز بثلاثية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، التي أُقيمت في معقل الفريق الكتالوني ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات بطولة كأس جوهان جامبر الودية، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا بثلاثية دون رد.

وبدأ الفريق الكتالوني مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني بضغط شديد، من أجل إحراز هدف مبكر، ونجح الوافد الجديد مالكوم دي أوليفيرا في هز الشباك بعد مرور 18 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء.

وتمكن مالكوم من إحراز أول أهداف مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، بعد تمريرة مميزة من النجم ليونيل ميسي في الناحية اليُسرى، ليُسددها اللاعب البرازيلي بالقدم اليُسرى، ويعلن عن الهدف الأول.

وأضاف النجم ليونيل ميسي الهدف الثاني في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، في الدقيقة 39، مُستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي الفريق الضيف، لينفرد بالمرمى ويُحرز هدفًا رائعًا.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، أجرى البارسا 8 تغييرات بخروج كل من: شتيغين، بيكيه، راكيتيتش، كوتينيو، ميسي، سيرجي روبيرتو، فيدال وأومتيتي، ودخول كل من؛ سيليسيين، سيميدو، آرثر، رافينيا، لينجليت، باكو ألكاسير، فيرمايلين وريكارد بويج.

وسجل رافينيا ألكانتارا الهدف الثالث في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، في الدقيقة 67، بعد تلقيه تمريرة مميزة من لويس سواريز، ليلعبها من فوق حارس المرمى بشكل رائع.