برشلونة ضد بوكا جونيورز .. ميسي يوسع الفارق مع أساطير البارسا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، تسجيل النجم ليونيل ميسي لهدف بشكل رائع، بجانب صناعته لآخر، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا لقب كأس خوان جامبر الودية.

وانتهت مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، التي أُقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد في بطولة كأس جوهان جامبر، سجلها مالكوم دي أوليفيرا، ليونيل ميسي ورافينيا ألكانتارا.

وعزز ليونيل ميسي صدارته لهدافي بطولة كأس خوان جامبر الودية في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليتجاوز أساطير البارسا، بعدما وصل إلى الهدف رقم 9، مُتفوقًا بهدفين عن أقرب منافسيه.

ويملك ثلاثي البارسا السابقين تيكسكي بيرجستين، خريستو ستويتشكوف، وخوان مانويل أسينسي، 7 أهداف في منافسات بطولة كأس خوان جامبر الودية، ليتجاوزهم ميسي في نسخة العام الماضي، قبل أن يوسع الفارق في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز اليوم.

وبعد هدفه في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم، رفع النجم ليونيل ميسي رصيده إلى 33 هدفًا في 49 مواجهة غير رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا، فيما أحرز خلال 638 لقاءً رسميًّا 552 هدفًا.

وتوج النجم ليونيل ميسي بلقب أفضل لاعب في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم، بعد تألقه اللافت في اللقاء الودي وتسجيله لهدف مميز.

وقبل مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم، قاد النجم ليونيل ميسي الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا، للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب نظيره إشبيلية، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.