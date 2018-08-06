برشلونة يُنهي الجدل حول رحيل ديمبلي

المواطن - مروة نبيل

حسم رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، الجدل المُثار حول إمكانية رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت إذاعة “راك 1” الكتالونية، أن رئيس نادي برشلونة أجرى اتصالًا بالفرنسي ديمبلي وأخبره بأنه سيبقى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد، وطالبه بتجاهل الأنباء التي تُشير إلى قُرب رحيله.

وحرص السكرتير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، إيريك أبيدال على التحدث مع ديمبلي أيضًا، وطمأنته بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من التعاقد مع البرازيلي مالكوم مؤخرًا.

وكان العديد من الأندية الإنجليزية، قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع ديمبلي المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، إلا أن نادي برشلونة الإسباني لا يرغب في الاستغناء عن خدمات لاعبه.

وانضم عثمان ديمبلي إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 145 مليون يورو بالمتغيرات.