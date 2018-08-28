برعاية آل الشيخ.. الاحتفال بتدشين الدوري السعودي الأضخم اليوم

المواطن - مروة نبيل

تحتضن الصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية تدشين الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، كأضخم وأكبر مسابقة في تاريخ الدوري، برعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، دوري النجوم هذا الموسم، بعد غد الخميس، بـ3 مباريات، حيث يواجه فريق الاتفاق نظيره الرائد، ويحل النصر ضيفًا على أُحد، ويلعب الوحدة مع الحزم.

ويُشارك في الدوري السعودي للنجوم هذا الموسم 16 فريقًا، وهم؛ الهلال، الأهلي، النصر، الاتفاق، الفتح، الفيصلي، التعاون، الفيحاء، الاتحاد، الشباب، الباطن، القادسية، الرائد، وأُحد، بجانب الثنائي الصاعد من دوري الأمير محمد بن سلمان، الوحدة والحزم.

ويشهد الدوري السعودي للنجوم مشاركة 16 فريقًا، ويتكون من 30 جولة و240 مباراة، وتواجد 128 محترفًا، من 41 جنسية، عبارة عن 35 من إفريقيا، 63 من أميركا الجنوبية، 16 من أوروبا، و12 آسيويًا، بالإضافة إلى لاعبين من أميركا الشمالية.

وأوضح حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك 90 محترفًا جديدًا في دوري النجوم، مقابل 38 من محترفي الموسم الرياضي الماضي.