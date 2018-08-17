برنامج رقمي يزعم: 21 سنة على فناء عالمنا!

المواطن - متابعة

زعم برنامج رقمي في الولايات المتحدة، أن يشهد عالمنا نهايته سنة 2040، أي أنه لم يتبقَّ أمام البشرية سوى 21 سنة قبل الفناء.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، البريطانية، نشرت هيئة الإذاعة الأسترالية في سبعينيات القرن الماضي تقريرًا عن احتمال نهاية الحياة سنة 2040، وهو ما يتوافق مع تقديرات برنامج ذكي طوّره معهد ماساشوستش للتكنولوجيا في ولاية بوسطن الأميركية.

وتعتمد تقديرات نهاية العالم الخاصة بالمعهد على عدد من المؤشرات مثل التزايد السكاني المهول على كوكب الأرض، وتفاقم مشكلة التلوث دون أن يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل لها.

وترتبط توقعات نهاية العالم في العادة بترجيح حصول ظواهر فلكية كارثية، لكن التوقع الأخير يستند إلى تراجع موارد الأرض من جرّاء التغير المناخي، وعدة مشكلات أخرى تهدد البشرية بشكل فعلي.