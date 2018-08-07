برنامج طموح للمنشآت المتوسطة يهدف لتطويرها وزيادة نموها

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن البرنامج الطموح للمنشآت المتوسطة يعد أحد البرامج الداعمة التي تقدمها الهيئة لدفع نمو المنشآت في القطاع من خلال دعمها وبناء قدراتها وتطوير إمكانياتها وضمان تحسن أدائها وزيادة نموها.

ويهدف برنامج طموح للمنشآت المتوسطة إلى مساعدة تلك المنشآت في توسيع مجال عملها وزيادة إيراداتها من خلال زيادة النمو ، وربط المنشآت المتوسطة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى تطوير قدرات المنشأة ومواردها.

وأكدت “منشآت” أن البرنامج يشمل 5 محاور هي تحسين العمليات التشغيلية، فتح أسواق جديدة، فتح آفاق تمويل، القيادة والحوكمة والتقنية والابتكار، لافتة إلى أنها ستتحمل جميع نفقات الاستشارات والدعم المتعلقة بهذا البرنامج.

ودعت الهيئة ملاك المنشآت المتوسطة المهتمين إلى التسجيل في برنامج طموح من خلال الموقع الإلكتروني (هنا الرابط).

يذكر أن “منشآت” تعمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية وإطلاق برامجها المتنوعة لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع عن طريق دعم الابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال وتمكين النمو وتطوير القدرات.