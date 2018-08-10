بريد نجران يستقبل ضيوف الملك من الحجاج اليمنيين بالورود والهدايا

المواطن - واس

استقبلت مؤسسة البريد السعودي ممثلة ببريد منطقة نجران، أمس، عددًا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة بالورود والهدايا.

وأوضح مدير عام بريد منطقة نجران إبراهيم بن محمد آل جعفر، أن هذه اللفتة الإنسانية جاءت بتوجيه من رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد العبدالجبار، وبمبادرة من النائب لتميز الأعمال بندر العجمي ودعم من قيادات البريد السعودي، إيمانًا من المؤسسة بدورها مع باقي الجهات الحكومية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقدم آل جعفر شكره لإدارة الجوازات بمنفذ الوديعة لما قدموه من تسهيلات، ولتعاونهم في تسهيل هذه المبادرة.

من جهتهم عبّر الحجاج اليمنيون عن امتنانهم وتقديرهم لهذه المبادرة الغير مستغربه من حكومة خادم الحرمين الشريفين، داعين المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على جهودهم المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين.