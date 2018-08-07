بسبب التوطين.. حملات تفتيشية على محال نجران 

المواطن - نجران

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران، خلال اليومين الماضيين، جولات تفتيشية على محال الخضار والفواكه ومحال المفاتيح؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح أمين عام اللجنة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بحملات تفتيشية على 47 محلًّا لبيع الخضار والفواكه شرق منطقة نجران، وتم ضبط 6 مخالفين من جنسيات مختلفة، كما قامت اللجنة بحملات تفتيشية على 5 محالات للمفاتيح، وتم ضبط ثلاثة مخالفين من جنسيات مختلفة، وجاري استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويل المخالفين لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقهم، بحسب وكالة “واس”.

وأفاد الدوسري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.