بسبب مباراة المجزل والقيصومة.. الاتحاد السعودي يُحذر الهلال الأحمر

المواطن - مروة نبيل

أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، استياءه الشديد من عدم التزام مركز إسعاف الهلال الأحمر بمحافظة المجمعة، بالحضور في الوقت المُحدد لمباراة المجزل والقيصومة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا الأمر يتنافى مع الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة الهلال الأحمر السعودي في هذا الجانب.

وتابع البيان: “ويلفت الاتحاد السعودي بأن تأخر الهلال الأحمر عن الحضور بنحو 18 دقيقة من بداية المباراة دفع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة للاستعانة بإسعاف أحد المستوصفات الخاصة في المحافظة، لتفادي ما قد يُسببه هذا الغياب من خلل قانوني وطبي مؤثر على قانونية المباراة وسلامة المشاركين فيها”.

وأوضح الاتحاد السعودي بأن “تأخر الهلال الأحمر عن الحضور سبقه التأكيد على مدير مركز إسعاف المجمعة المكلف بضرورة تغطية المباريات التي تستضيفها مدينة المجمعة الرياضية، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم الثلاثاء 17/ 12/ 1439هـ”.

وأضاف بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه الاجتماع كان بحضور الجهات ذات العلاقة بتنظيم المباريات التي تُقام في المدينة الرياضية، وهو ما أبدى تحفظه عليه، وفق ما رفعه مدير مدينة المجمعة الرياضية.

وأكد الاتحاد السعودي بأنه قد قام بالرفع للجهات المعنية في الهيئة العامة للرياضة بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراء اللازم، لما يعنيه غياب الهلال الأحمر من انتفاء أهم اشتراطات إقامة المباريات، ولما قد يُسببه هذا الغياب من خطورة على سلامة كافة أطراف المباراة.