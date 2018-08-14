بسعة 500 سرير.. تجهيز أربعة مستشفيات في مشعر منى لخدمة الحجاج

المواطن - واس

جهزت وزارة الصحة أربعة مستشفيات في مشعر منى هي : مستشفى الطوارئ بسعة 138 سريرا منها 34 سريرا للطوارئ, ومستشفى منى الجسر بطاقة 152 سريرا خصص منها 28 سريرا طوارئ, ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 158 سريرا للطوارئ 25 سريرا، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرا منها 16 سريرا طوارئ.

وبدأت المستشفيات منذ أيام استقبال المنتدبين العاملين في المستشفيات، التي تحولت لورش عمل للتجهيز والاستعداد، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش المحاكاة، استعداداً

لاستقبال الحجاج إلى جانب تنظم مجموعة من الفرضيات داخل المستشفيات، وحملات التبرع بالدم لتأمين المختبرات .

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم مجمل الخدمات الصحية للحجاج, لا سيما في أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، وآخري في قسم الجراحة، والباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة.

وتضم كذلك المستشفيات أقساماً للجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.