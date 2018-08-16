بسعة 600 سرير .. تجهيز 4 مستشفيات في مشعر عرفات

المواطن - واس

جهزت وزارة الصحة أربعة مستشفيات في مشعر عرفات تبلغ سعتها السريرية 600 سرير، وهي مستشفى الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات، و 46 مركزاً صحياً في مشعر عرفات تعمل يوم التاسع من ذي الحجة “يوم الوقفة”، وجهزتها بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام.

وأوضحت الصحة أنه تم تجهيز مستشفيات عرفات لاستقبال أي حالات مرضية لمعالجتها، وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفيات التخصصات الطبية كافة التي تشمل الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

وأبانت أن مستشفى جبل الرحمة لقربه من جبل الرحمة، يشهد كثافة كبيرة من الحجاج مما يجعلها منطقة متوقعة لحدوث إصابات بين الحجاج تتطلب خدمات علاجية فورية من خلال عياداته الخارجية، وتشمل التخصصات الطبية كافة وتعمل على مدار الساعة، إضافةً إلى أسرة تنويم يبلغ عددها 140 سريرا.

وأفادت أن المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية، ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ 90 سريرا، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 230 سريرا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير.

كما يوجد 46 مركزاً صحياً مجهزة تجهيزاً عالياً وتم تطوريها لهذا العام ويضم كل مركز غرفة لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرّة لضربات الشمس وصيدلية متكاملة.

من جهة أخرى جهزت وزارة الصحة , مستشفى الحرم للطوارئ الذي يقع في منطقة الشامية في ساحة توسعة الملك عبدالله , لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة والحادة من ضيوف الرحمن على مدار الساعة .

ورفعت “الصحة” عدد القوى العاملة في المستشفى ذات الخبرة والمدربة على التعامل مع الحالات الحرجة, حيث يعمل فيه ( 33 ) طبيباً من جميع الفئات استشاري وأخصائي ومقيم في تخصصات العناية المركزة والطوارئ، و (26) أخصائياً غير طبيب وفني في تخصصات الأشعة والمختبر والصيدلية والتغذية العلاجية, و (60) أخصائياً وفني تمريض في تخصصات العناية المركزة والطوارئ.

ويضم المستشفى عدداً من الأقسام, وهي العناية المركزة سعتها (15) سريرا منها غرفة عزل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي ومراقبة المرضى ومضخات الحقن.

وقسم الطوارئ سعته ( 7 ) أسرة ومجهزة بأحدث الأجهزة بما فيها عدد ( 2 ) سرير إنعاش قلبي رئوي، وجهاز تنفس اصطناعي ثابت وآخر متنقل, وغرفة الملاحظة سعتها ( 12 ) سريرا مجهزة بأحدث الأجهزة.

وقسم الأشعة ويضم جهازين أشعة سينية متنقل يعمل بالنظام الرقمي وأفلام الأشعة لا تحتاج الى أحماض لتظهيرها، وجهاز أشعة مقطعية متنقل، وأجهزة فحص بالموجات الفوق صوتية حديثة, والمختبر ويقوم بعمل جميع الفحوصات المخبرية اللازمة للحالات الحرجة والطارئة, والصيدلية التي يتم فيها توفير جميع الأدوية الحديثة التي تستخدم في الحالات الحرجة وبكميات مناسبة لأعداد المراجعين.