بشروط.. أوراكل تعلن فتح باب التسجيل في برنامج المبيعات التقنية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أوراكل العالمية عن فتح باب التقديم في برنامج المبيعات التقنية (TECHNOLOGY SALES INTERN) في كل (الرياض وجدة ) لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير، وفق التفاصيل التالية:

شروط الالتحاق بالبرنامج:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات تقنية المعلومات.

2- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

المهارات المطلوبة:

1- القدرة على التواصل الفعّال (كتابياً وشفوياً).

2- مهارات في القيادة والقدرة على الالتزام والتوجه نحو الإنجاز.

3- مهارات في التفاوض والإقناع بعقلية تجارية شاملة.

نبذة عن البرنامج:

برنامج المبيعات التقنية هو برنامج تدريب داخلي على رأس العمل يهدف إلى استقطاب أفضل الخريجين في التخصصات التقنية بهدف تطويرهم وتوجيههم لتحقيق أهدافهم المهنية من خلال العمل ضمن فريق المبيعات التقنية في مجموعة أوراكل الواسعة من المنتجات ذات المستوى العالمي كالتطبيقات السحابية (SAAS) وتقنيات المنصات (PAAS) وخدمات البنية التحتية (IAAS)، تلتزم أوراكل بتوظيف من ينجحون في هذا التحدي المتمثل في بيئة عمل سريعة الحركة والشغف في العمل بمجال التكنولوجيا.

للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .