بشروط.. فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

المواطن - الرياض

تبدأ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تلقّي طلبات المتقدمين على وظائفها الشاغرة على سلم المستويات التعليمية بمسمى “مدرس لغة- تخصص لغة إنجليزية”، ومقرها عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة.

وطالبت الجامعة الراغبين في التقدم إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية حسب الشروط المرفقة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط.

وتشمل شروط الوظائف في قسم اللغة الإنجليزية للماجستير (المستوى السادس) أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في التخصصات التالية: تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL)، واللغويات التطبيقية (Applied Linguistics) ، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL)، وتدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية (EAP)، وتدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (ESP.

وتضمن الشروط ألا يقل التقدير العام في مرحلة الماجستير عن جيد جدًا أو ما يعادلها، وأن يجتاز الامتحان التحريري للوظيفة المتقدم عليها، واستكمال المقابلة الشخصية من قِبَل القسم المختص.

وفيما يرتبط بالبكالوريوس (المستوى الخامس والرابع) فيُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس اللغة الإنجليزية وأدبها عن جيد جدًا، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (7) أو أكثر في نظام تقييم اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS).

ويفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة لا تقل عن سنتين، واجتياز الامتحان التحريري للوظيفة المتقدم عليها، وأن يستكمل المتقدم المقابلة الشخصية من قِبَل القسم المختص.