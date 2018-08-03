بشروط.. وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في جامعة الباحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الباحة عن توفر (3) وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بمسمى “مدرس” على المستوى السادس، وترغب الجامعة في شغلها من خلال مسابقة عامة لحملة المؤهلات العلمية، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون المتقدم مرتبطًا بوظيفة حكومية.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم (35) سنة عند التقدم على الوظيفة.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الماجستير في تخصص (TESOL)، أو أحد فروعه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًّا) إذا كانت من جامعة تمنح الدرجة بتقدير.

– ألا يكون قد مضى على حصول المتقدم على درجة الماجستير أكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

– أن يكون لدى المتقدم قرار معادلة لشهادتي البكالوريوس والماجستير في حال تم الحصول عليها من جامعة غير سعودية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية أو أحد فروعه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًّا إذا كانت من جامعة تمنح الدرجة بتقدير.

– أن يكون قد حصل على جميع الشهادات في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وألا يكون قد حصل عليها عن طريق التعلم عن بعد أو البرامج المدفوعة والموازية وما شابه ذلك من برامج وإحضار ما يثبت ذلك.

– أن يكون لدى المتقدم شهادة اجتياز اختبار اللغة المعياري (IELTS) بدرجة كلية (6) ودرجة كل مهارة (5.5)، أو اختبار (TOEFL iBT) بدرجة كلية (60) ودرجة كل مهارة (18).

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي:

. صورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

. صورة واضحة من شهادة الماجستير والسجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

. صورة واضحة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

. صورة واضحة من قرارات معادلة الشهادات في حال الحصول عليها من جامعة غير سعودية.

. صورة واضحة من نتيجة اختبار اللغة المعياري من الأصل للمطابقة.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيكون حضوريًّا اعتبارًا من الأحد الموافق 23 ذي القعدة 1439هـ وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 27 ذي القعدة 1439هـ في المواقع الآتية:

– للرجال: في مقر مركز اللغة الإنجليزية بالمدينة الجامعية في العقيق (الدور الثالث- مبنى كلية إدارة الأعمال).

– للنساء: في مقر مركز اللغة الإنجليزية بالمجمع الأكاديمي للطالبات ببهر (الدور الثاني- مبنى كلية الطب).

وللاستفسارات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: ([email protected]) .