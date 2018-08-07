بشروط.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية عن توفر عدد من الوظائف الطبية والطبية المساندة والتمريض من حملة الدبلوم والبكالوريوس و الزمالة والماجستير حيث لا يشترط خبرة لشغل تلك الوظائف.

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة تصنيف مهني لجميع المؤهلات الدراسية وحاصلاً على بطاقة تسجيل سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وسيتم منح رواتب الممارسين الصحيين السعوديين حسب الكادر الصحي المعتمد.​

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).