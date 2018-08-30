بطل مونديال الروس مراقب من برشلونة في 2019

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة ورغم فشله في ضم بوغبا صيف العام الحالي، سيحاول بعد نهاية موسم 2018-2019 التحرك والتعاقد مع بوغبا في صيف العام المقبل.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق إن بوغبا، يدرس الرحيل عن صفوف مان يونايتد بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي حال استمر مورينيو مدرباً لمانشستر يونايتد، ولم تتم إقالته فسيرحل بوغبا عن صفوف الشياطين الحمر في أقرب فرصة ممكنة.

ويذكر أن بوغبا تألق وتُوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم روسيا 2018، كما سجل هدفاً في المباراة النهائية بشباك المنتخب الكرواتي في مباراة انتهت بفوز منتخب فرنسا برباعية مقابل هدفين.

وكان بوغبا انضم إلى فريق مانشستر يونايتد قادماً من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

حاول نادي ريال مدريد الإسباني خلال عامي 2015 و2016 التعاقد مع بوغبا، لكن يوفنتوس رفض في ذلك الوقت وقرر بيع نجمه الأسمر لصفوف مانشستر يونايتد.

يرتبط بوغبا بعقد مدته خمس سنوات في الفترة الحالية مع نادي مانشستر يونايتد، حيث ينتهي عقده بحلول عام 2021.

يذكر أن بول بوغبا صاحب الأصول الغينية، سبق له اللعب في فريق الشباب بنادي مانشستر يونايتد حتى عام 2012، لكنه رحل في العام ذاته بسبب قرار الاسكتلندي أليكس فيرغسون مدرب اليونايتد الأسبق بعدم الاعتماد عليه.