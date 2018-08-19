بطولات الهلال 58 لقبًا في 10 مدن.. تعرف عليها

المواطن - مروة نبيل

بطولات الهلال ارتفعت لـ58 لقبًا بعد مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، ليستمر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في حصد الألقاب تباعًا.

وكانت أولى بطولات الهلال في يناير عام 1962، عندما رفع قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الأسبق، مبارك عبد الكريم كأس الملك على ملعب “الصايغ” في الرياض، ليرفع محمد الشلهوب بعد 56 عامًا كأس السوبر السعودي على ملعب “لوفتس رود” في لندن.

وكشف حساب الزعيم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بطولات الهلال التي حصدها طوال تاريخه والمدن والملاعب التي كانت شاهدة على تتويجه.

وجاءت بطولات الهلال الـ58 في 10 مدن و6 دول، كالتالي؛ بطولتين في ملعب “لوفتس رود”، الذي كان شاهدًا على تتويج الزعيم بلقب كأس السوبر السعودي عامي 2015 و2018، ونال كأس السوبر الآسيوي 1997 على ملعب “بوهانج ستيل يارد”.

وشهدت ملاعب عديدة بطولات الهلال لمرة واحدة، ومنها؛ إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، حينما توج بلقب كأس ولي العهد عام 2011، كأس الأمير فيصل بن فهد 1993 على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، كأس الأمير فيصل بن فهد عامي 1986 و1989 على إستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وحصل الزعيم على كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 1998 على إستاد مجمع السلطان قابوس في مسقط، كأس النخبة العربية عام 2001 بإستاد مدينة الأسد في اللاذقية، فيما شهدت الدوحة زيادة بطولات الهلال لقبين آخرين، وهما كأس الأندية الآسيوية الأبطال 1991 على إستاد حمد الكبير، وكأس الكؤوس الآسيوية 2002 على إستاد جاسم بن حمد.

وتوج الزعيم بأكثر من لقب في جدة، ومنهم؛ الدوري السعودي أعوام 1990، 1996 و2002، كأس السوبر السعودي المصري 2001، كأس الملك 1989، وكأس ولي العهد عامي 1995 و2000 على إستاد الأمير عبد الله الفيصل، وكأس ولي العهد 1965 على ملعب الصبان، وكأس الملك عامي 2015 و2017 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُعد مدينة الرياض شاهدة على معظم بطولات الهلال خلال الفترة الماضية، حيث توج بكأس الملك عامي 1962 و1965 على ملعب الصايغ، والدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي على إستاد جامعة الملك سعود.

وزادت بطولات الهلال بشكل مستمر في الرياض، وتوج على إستاد الملك فهد الدولي بكل من؛ كأس المؤسس 2000، كأس الأندية العربية للأبطال 1994 و1995، كأس الأندية الآسيوي الأبطال 2000، كأس السوبر الآسيوي 2000، كأس الكؤوس الآسيوية 1996، كأس الكؤوس العربية 2000.

وواصل الزعيم حصد البطولات على إستاد الملك فهد الدولي، وتوج بلقب الدوري السعودي أعوام 1988، 1998، 2005، 2008، 2010 و2017، وكأس ولي العهد أعوام 2003، 2005، 2006، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013 و2016، بجانب كأس الأمير فيصل بن فهد عام 1999.

واستمرت بطولات الهلال في الزيادة بمدينة الرياض، وحصد الزعيم على إستاد الأمير فيصل بن فهد على كل من؛ كأس الأندية الخليجية الأبطال 1986، الدوري السعودي 1977، 1979، 1985، 1986، و2011، وكأس الملك 1980، 1982 و1984، وكأس الأمير فيصل بن فهد 1996 و2005.