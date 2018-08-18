بعدة لغات.. أكثر من 50 ساعة بث مباشر من المشاعر على شاشة اقرأ

المواطن - علي شيبان

تواصل قنوات اقرأ الفضائية استعداداتها لتغطية موسم الحج لهذا العام، وقد جندت اقرأ كل إمكانياتها لمواكبة هذا الحدث العظيم، حيث خصصت اقرأ 9 ساعات للبث المباشر يومياً من منى ومزدلفة وعرفة والمشاعر المقدسة لتنقل تحركات حجاج بيت الله الحرام وتلتقي مع أهم المسؤولين ورجال الدولة المتواجدين في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقارير ميدانية لموسم الحج من المشاعر المقدسة في كل التخصصات.

وتسلط اقرأ الضوء على كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وتلتقي العديد من الحجاج من مختلف بقاع الأرض لنقل مشاعرهم لذويهم.

كما تتيح اقرأ الترجمة مجاناً للقنوات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، وحرصاً منها على نقل هذا الحدث الإسلامي الكبير لكل أنحاء العالم وللمسلمين في شتى أرجاء المعمورة فعلت قنوات اقرأ الفضائية بلغاتها الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية خدمة الترجمة الصوتية الفورية من خلال جهاز الاستقبال ( الريسيفر ) وذلك من اليوم السابع من ذي الحجة وحتى أيام التشريق ويوم النحر.