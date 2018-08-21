بعدسة “المواطن”.. اختلفت الجنسيات وتوحدت الوجوه الباسمة لضيوف الرحمن

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ منى

رصدت عدسة “المواطن”، وجوهًا تحمل بداخلها ابتسامات رُسمت على وجوه حجاج وضيوف بيت الله، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم؛ غير أن قلوبهم توحدت لأداء الحج.

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام من عرفة إلى مزدلفة سهولة وسلاسة في الحركة من خلال استخدام قطار المشاعر، إضافة إلى الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة بمتابعة من رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة الذين يهبون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.

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