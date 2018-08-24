بعد أداء المناسك.. 2500 حاج من مصر وفلسطين وغينيا في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

وصل نحو 2500 حاج وحاجة، اليوم الجمعة، إلى مدينة المصطفى، ويمثلون أسر شهداء الجيش والشرطة المصرية، وذوي شهداء فلسطين، وجمهورية غينيا بيساو المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وحطت ركاب الضيوف في مقرات السكن في المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم وأتموا الركن الخامس بِكُل يسر وسهولة.

وحظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين، فرحًا بسلامة وصولهم إلى أرض “طيبة” التي طالما اشتاقوا لها.

وسوف تستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية في طيبة الطيبة.

وسأل الحجاج الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خير الجزاء على أن مكنهم من أداء فريضة الحج، وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، متمنين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم، ومُعربين عن سرورهم بما وجدوه منذ وصولهم من كرم وخدمات راقية وما شاهدوه من حفاوة عالية.