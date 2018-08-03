بعد أكثر من شهرين على عرضه شباب البومب يكتسح اليوتيوب‎

المواطن - الرياض

حصد برنامج “شباب البومب”، الذي عرضته روتانا خليجية بموسمه السابع خلال الشهر الفضيل، حصة الأسد من المقالات الإعلامية التي تناولته إن كان نقدًا أو إيجابًا، وهذا أمر طبيعي كونه بات من ضمن البرامج المنتظرة على الشاشة كل عام.

غير أن ما كان غير متوقع هو أن يستقر البرنامج السعودي هذا على أعلى مراتب المشاهدة عبر “يوتيوب”، وذلك بعد أكثر من شهرين على عرضه على شاشة روتانا خليجية.

فـ”شباب البومب” الذي تفرّدت قناة “جوي تي في” بعرضه إلكترونيًّا لمدة ناهزت الشهرين، عادت قناة روتانا خليجية لطرحه عبر موقع الـ”يوتيوب”، لتكون مفاجأة تحقيق كل حلقة منه حوالي ثلاثة ملايين مشاهدة في ٢٤ساعة.

واللافت أيضًا هو تصدّر “شباب البومب” على الترند الأسبوعي في دول خليجية عدة، منها السعودية والكويت وعمان والإمارات والبحرين، ودول أخرى غير خليجية منها الأردن والعراق واليمن وليبيا وفلسطين وغيرها.

وقد بدأ فريق العمل، وعلى رأسهم فيصل العيسى، منذ الآن ورش التحضير للموسم المقبل من البرنامج مع اختيار المواضيع التي سيتم معالجتها ليكون بذلك “شباب البومب” النبض الشبابي الأقرب للمجتمع السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام.