بعد إطلاق الكهرباء لبرنامج تيسير.. ماذا تفعل إذا كانت فاتورتك أقل من 3 آلاف ريال؟

المواطن - الرياض

في محاولة من الشركة السعودية للكهرباء للتفاعل مع شكاوى المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء، تتجه الشركة لإطلاق برامج وأطروحات بين الحين والآخر، وكان آخر هذه البرامج برنامج “تيسير”، لمشتركي القطاع السكني، وسط مخاوف من المستهلكين بشأن ارتفاع قيمة الفواتير.

وأوضحت الشركة أن برنامج “تيسير” يشمل المشتركين بالقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين 300 و 3000 ريال.

وتابعت أن نحو ثلاثة ملايين مشترك تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 و 3000 ريال، سيتم تسجيلهم في برنامج “تيسير” تلقائياً وابتداءً من هذا الشهر، والذي يتيح لهم فرصة تسديد متوسط الاستهلاك الشهري.

فترة البرنامج

ومن المقرر أن يشمل برنامج “تيسير” الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، وقد تم إصدار أول دفعة من الفواتير مساء 9 أغسطس 2018, وفي نهاية العام سيتم إجراء التصفية المالية بين المشترك والشركة.

ولفتت “السعودية للكهرباء” إلى أن للمشترك حرية الاستمرار في برنامج “تيسير” حتى نهاية العام أو الخروج منه حال رغبته في ذلك.

قيمة الفاتورة

وأضافت الشركة: “أما المشتركون الذين تقل قيمة فواتيرهم عن 300 ريال أو تزيد على 3000 ريال، فيُمكنهم الاشتراك مباشرة في خدمة “الفاتورة الثابتة”، حيث تتيح هذه الخدمة للمشترك تسديد مبلغ ثابت شهرياً لقيمة الفاتورة بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري؛ ليتم بعد مرور عام إجراء تصفية حساب الفاتورة.

خيارات مرنة:

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وجهت الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني، وطلبت منها العمل على إصدار فواتير الكهرباء بمنهجية تيسر عليهم سداد فواتير الكهرباء خلال فترة الصيف.

كما وجهت الهيئة بتقسيط المستحقات المتراكمة على المستهلكين خلال المدة السابقة لشهر يوليو– إن وجدت– على 6 أقساط شهرية متساوية بداية من فاتورة استهلاك شهر أكتوبر القادم.

تحصيل الفواتير:

وكانت شركة الكهرباء قد بدأت أمس الخميس التاسع من أغسطس تحصيل فواتير الكهرباء عن شهر يوليو الماضي ويستمر التحصيل على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعًا.

وكانت فواتير الكهرباء يتم إصدارها في يوم 28 من كل شهر ميلادي وهو اليوم التالي لصرف رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري.

وقالت الشركة في وقت سابق إن قرار إصدار فواتير الكهرباء عن شهر يوليو خلال الفترة ما بين 9 أغسطس إلى 15 أغسطس يأتي تنفيذًا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث آليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين.

شرائح الاستهلاك

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدأت تطبيق تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وكذا تعديل التعريفة الكهربائية، بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي :

– فئة الاستهلاك السكني :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 18

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك التجاري :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 20

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 16

أكثر من 6000 20

– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي :

فئة الاستهلاك الصناعي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 18

– فئة الاستهلاك الحكومي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 32

6 وسائل لمعرفة قيمة الفاتورة

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد حددت قبل عدة أشهر 6 وسائل إلكترونية، للمشتركين، يمكنهم من خلالها الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية الخاصة باستهلاكهم.

وقالت الشركة: إن الوسائل الست هي:

موقع الشركة الإلكتروني.

تطبيق (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.

خدمات الرسائل القصيرة المجانية.

إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمشترك.

الاتصال على الرقم الموحد (920001100).

حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.