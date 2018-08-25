بعد اعتذاره .. الهلال يوافق على خوض سوبر الأشقاء أمام الزمالك المصري

المواطن - الرياض

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة سامي الجابر، المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي أمام نادي الزمالك المصري في شهر نوفمبر المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر، أن الزعيم سيواجه الزمالك على لقب كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في العاشر من نوفمبر المقبل في الرياض.

وعاد الهلال للموافقة من جديد على المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي، وذلك بعد أن اعتذر في الفترة الماضية لعدم تأكيد المباراة والتي كان من المقرر إقامتها أمام النادي الأهلي المصري.

ووافق الهلال على المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي، تقديرًا لمجهودات مرتضى منصور رئيس الزمالك والذي سعى لإقامة مباراة الزمالك والهلال لاستمرار إقامة مباراة السوبر المصري السعودي.