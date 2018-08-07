بعد اقترابه من الهلال.. عموري المُبدع آسيوياً

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية، أن عمر عبدالرحمن عموري اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد منافسة مع النصر خلال الأيام القليلة الماضية.

ويمتلك عمر عبدالرحمن عموري خبرة كبيرة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه يُشارك مع العين الإماراتي في المسابقة القارية منذ سنوات باستمرار، الأمر الذي أكسبه خبرة كبيرة، لذلك سعى الهلال والنصر لضمه في الميركاتو الصيفي.

ونجح عمر عبدالرحمن عموري في صناعة 24 هدفًا في بطولة دوري أبطال آسيا، أكثر بثمانية أهداف من أي لاعب آخر، وذلك منذ أول مباراة خاضها مع العين الإماراتي في المسابقة القارية، في فبراير عام 2013، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وكانت كافة المقدمات تُشير، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى اقتراب عمر عبدالرحمن عموري من الانضمام إلى الهلال، إلا أن إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، تقدمت بعرض مالي كبير يفوق عرض الزعيم لضم النجم الإماراتي من العين.

ويميل عمر عبدالرحمن عموري لنادي الهلال، وسبق وصرح أكثر من مرة أنه لا يُمانع الانتقال إلى صفوف الزعيم باعتباره أفضل الأندية العربية والآسيوية، كما أنه لعب بين صفوفه بداية من عام 2000 ولمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي.