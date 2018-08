بعد الاستقبال الأسطوري.. أحمد موسى يوجه رسالة للجماهير

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم المنتخب النيجيري أحمد موسى، المُنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رسالة إلى جماهير العالمي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ووصل أحمد موسى إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فجر اليوم الجمعة، وتفاجأ بأعداد كبيرة للغاية من الجماهير النصراوية، التي حرصت على استقباله بشكل مميز، بعد انضمامه إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نجم المنتخب النيجيري أحمد موسى مقطع فيديو لاستقبال الجماهير له في المطار، عبر حسابه على “تويتر”، وعلق باللغة الإنجليزية قائلًا: “ما هذا الاستقبال الرائع هُنا في المملكة العربية السعودية”.

وتابع نجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق، أحمد موسى تغريدته قائلًا: “أُريد أن أشكر كل شخص خرج ورحّب بي في المطار، أستطيع أن أشعر بالإثارة والطاقة، وأنا أتطلع إلى هذه الفرصة التاريخية”.

وكان نادي النصر قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن إنهاء مجلس الإدارة لإجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري والفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أحمد موسى لمدة 4 سنوات.

وتألق أحمد موسى صاحب الـ25 عامًا مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018، وسجل هدفين في شباك أيسلندا، ليرفع رصيده لـ4 مونديالية، بعد ثنائيته في مرمى الأرجنتيني في مونديال 2014.

وبدأ أحمد موسى صاحب الـ25 عامًا مسيرته الكروية في نادي كانو بيلارز النيجيري في 2010، قبل أن ينتقل إلى أحد الأندية الهولندية في العام ذاته، وبعد عام ونصف انتقل إلى صفوف نادي سيسكا موسكو، وانضم إلى ليستر سيتي الإنجليزي منتصف عام 2016.

ولم يظهر أحمد موسى مع ليستر سيتي بالمستوى المتوقع، حيث سجل 4 أهداف فقط خلال 32 مباراة، وشارك في لقاء وحيد بالموسم الماضي، وخرج معارًا لنادي سيسكا موسكو الروسي خلال شهر يناير الماضي؛ ما زاد الجدل حول استمراره مع الفريق.

What a amazing reception here in Saudi Arabia 🇸🇦 .I want to thank each and every person who came out and welcomed me at the airport. I am really humbled. I can feel the excitement and energy already, I am looking forward to this historic opportunity!🙏🙏 @AlNassrFC pic.twitter.com/NupqP9U6L2

— AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) August 10, 2018