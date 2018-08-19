بعد التتويج بالسوبر.. الهلال يُحقق هذه المكاسب

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الاتحاد، والحصول على لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، ليبدأ منافسات الموسم الرياضي الجديد بالتتويج ببطولة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال العديد من المكاسب سواء الفنية أو المعنوية أو المادية بعد الفوز على الاتحاد والتتويج بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

ويمنح الفوز ببطولة في بداية الموسم الرياضي دفعة معنوية كبيرة وثقة للاعبين والجماهير، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، وسيُساهم في منافسته بقوة على كافة البطولات المُشارك فيها.

وتُعد العودة القوية للنجم البرازيلي كارلوس إدواردو أحد أبرز مكاسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة السوبر السعودي، حيث إنه بمثابة الصفقة الجديدة، بعدما غاب عن منافسات الموسم الرياضي الماضي، لتعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وتمكن كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الأول في شباك الاتحاد، وظهر بمستوى مميز في مباراة السوبر السعودي، ليؤكد جاهزيته التامة لمنافسات الموسم الجديد.

وظهر الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري بمستوى مميز للغاية في مباراة السوبر السعودي، فعلى الرغم من التعاقد معه قبل فترة قليلة، إلا أنه كان مُنسجمًا ومُتفاهمًا مع اللاعبين، وساهم في الأداء الهجومي بشكل فعال.

وبعثت مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد برسالة طمأنينة لجماهير الزعيم بشأن الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعد ظهور اللاعبين بمستوى جيد، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي أثبت أنه يستطيع قيادة الأزرق إلى منصات التتويج.

وامتدت مكاسب الهلال لتشمل النواحي المادية، بعدما أعلن عضو الشرف، الأمر الوليد بن طلال، عن تقديمه مكافأة مالية تبلغ مليون ريال للزعيم، لتتويجهم بلقب السوبر السعودي، وهو الأمر الذي ثمنته الإدارة برئاسة سامي الجابر، وأكدت أنه امتداد لدعمه المستمر.