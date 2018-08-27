بعد التتويج بميداليات.. آل الشيخ يكافئ تركستاني وطارق حامدي

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، ثنائي المنتخب السعودي للكاراتيه رائف تركستاني وطارق حامدي، بعد حصولهما على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وقال حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، إن تركي آل الشيخ وجه بتقديم مكافأة مالية تُقدر بـ300 ألف ريال للاعب رائف تركستاني، تقديرًا له على الإنجاز الكبير الذي حققه في أسياد جاكرتا 2018.

وكان لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، رائف تركستاني قد تُوج، اليوم الاثنين، بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 75 كجم، وذلك بعد خسارته من الإيراني بهمان، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”.

وحضر الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الوفد السعودي بالإنابة، والدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، مراسم تتويج رائف تركستاني.

وأشار حساب الأولمبية السعودية الرسمي على “تويتر”، إلى أن تركي آل الشيخ وجه بتقديم مكافأة مالية تُقدر بـ100 ألف ريال للاعب طارق حامدي، لتحقيقه الميدالية البرونزية في وزن فوق 84 كجم في أسياد جاكرتا 2018.