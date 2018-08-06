بعد العقاب السعودي.. انخفاض الدولار الكندي عالميًّا

بعد العقاب السعودي.. انخفاض الدولار الكندي عالميًّا

2018/08/06
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بعد العقاب السعودي لها، انخفض سعر صرف الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي، خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وترافق ذلك مع تجميد المملكة لعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وطرد سفيرها من السعودية بسبب تدخلات كندا في الشؤون الداخلية السعودية وطلبها الإفراج عمن أسمتهم نشطاء المجتمع المدني.

وارتفع سعر الدولار الأميركي بنسبة 0.28% إلى 1.3028 دولار كندي، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية.


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