بعد تتويج برشلونة بالسوبر .. فالفيردي تخلص من نحسه وبكى من الفرحة

المواطن - محمد سمعه

نجح الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، في قيادة النادي الكتالوني للتتويج بلقب السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز بالأمس على حساب نادي إشبيلية بنتيجة هدفين لهدف.

وكان فالفيردي نجح في التخلص من نحسه والفوز ببطولة السوبر الإسباني للمرة الأولى كمدرب لنادي برشلونة، بعد أن خسرها في افتتاح موسم 2017- 2018 لصالح نادي ريال مدريد.

وكانت مباراة برشلونة وإشبيلية شهدت تفوق كبير من قبل لاعبي النادي الكتالوني، من الناحية الهجومية خاصة أن برشلونة حاول تسجيل العديد من الأهداف بعد تقدم نادي إشبيلية في النتيجة.

وسبق للمدرب فالفيردي أن تُوج بلقب السوبر الإسباني، ولكن مع نادي أتلتيك بلباو على حساب نادي برشلونة في موسم 2015- 2016، حيث فاز نادي أتلتيك بلباو في لقاء الذهاب برباعية دون رد.

وفي مباراة العودة تعادل نادي برشلونة مع نادي أتلتيك بلباو بهدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

وتحدث جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عقب الفوز ببطولة السوبر الإسباني، حيث أكد أن النادي الكتالوني لم يتواصل مع إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

وكان إرنستو فالفيردي قاد نادي برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2017- 2018، بجانب الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن برشلونة يأمل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، والغائبة عن خزائنه منذ الفوز بها في عام 2015 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان فالفيردي جاء لتدريب برشلونة في صيف عام 2017، خلفًا للمدرب الإسباني لويس إنريكي والذي يعمل حاليًّا مديرًا فنيًّا لمنتخب إسبانيا.

فاز لويس إنريكي بعدة ألقاب عندما كان مدربًا لنادي برشلونة، حيث نال لقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس الملك وبطولة دوري أبطال أوروبا.

تعاقد نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع البرازيلي أرثر ميلو من صفوف نادي جريميو البرازيلي، كما تعاقد برشلونة مع اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف نادي بوردو الفرنسي.