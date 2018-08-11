بعد تحري هلال ذي الحجة 1439 .. أمهات العبادة تجتمع في هذا الشهر الكريم

المواطن - الرياض

أعلنت الحكمة العليا أن يوم غد الأحد هو غرة شهر ذي الحجة.

ويغتنم الكثيرون الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة للإكثار من أعمال الخير والاجتهاد في العبادة، حيث قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أفضل الأيام، وذهب كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى: {والفجر وليال عشر} إلى أن هذه الليالي المقصودة هي العشر من ذي الحجة.

ويستحب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام.

وشهر ذي الحجة هو الشهر الـ12 في التقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى الله تعالى عن الظلم فيها تشريفًا لها، وهو الشهر الذي تؤدَّى فيه فريضة الحج.

ويشتمل شهر ذي الحجة على أفضل أيام السنة؛ لاجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة.