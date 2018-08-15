بعد تعطل أكثر من 24 ساعة.. عودة الحياة إلى أنظمة الخطوط السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الأربعاء) البدء في إعادة تشغيل نظام تخطيط الرحلات الجوية والذي كان قد تعطل منذ صباح الأمس.

وأشارت الخطوط السعودية إلى انتظام الرحلات تدريجيًا بعد اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء ما ترتب على تعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية.

وقالت الخطوط في بيان لها اليوم إنه تم إعادة تشغيل نظام تخطيط الرحلات الجوية، الذي تعرض لعطل مفاجئ، نجم عنه تأخير بعض الرحلات، أمس الثلاثاء.

وقد تسبب هذا العطل في تكدس آلاف الركاب في المطارات السعودية وتعطلت العديد من الرحلات لأكثر من 6 ساعات الأمر الذي سبب حالة من الارتباك والصياح والتدافع في عدد من صالات السفر.

وعبر العديد من المسافرين عن تذمرهم من هذا التأخير غير المبرر، مؤكدين أن على الشركة أن تبذل مزيدًا من الجهد للتيسير على المسافرين بدلاً من حشرهم في صالات الانتظار ساعات عديدة.