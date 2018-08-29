بعد تعيينها مديرة تنفيذية لمشروع نيوم .. ماذا تعرف عن أرادانا كوالا ؟

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات وربما دقائق على قرار تعيين أرادانا كوالا مديرية تنفيذية لقطاع السياحة بمشروع نيوم العملاق، وجهة المملكة للمستقبل والعالم، حتى انهالت التساؤلات عن كوالا وخبراتها العملية.

أرادانا كوالا في سطور:

وعملت أرادانا كوالا بحسب حسابها الشخصي على موقع “لينكد إن” منذ عام 2016، كمديرة تنفيذية لمجموعة “APTAMIND” المتخصصة في الاستشارات السياحية واستثمارات الرفاهية، ومقرها لندن.

وذكرت في تعريفها الشخصي أن المجموعة التي أسستها أيضًا، تقدم استشارات لقادة حكومات ورجال أعمال مهتمة بتطوير السياحة وصناعة القائمة على استقبال واستضافة الأجانب.

وجهة سياحية عالمية:

وكان فريق مشروع نيوم، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن تعيين أرادانا كوالا لمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر: “سنعمل مع السيدة أرادانا لتصبح نيوم وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل”.

نيوم انطلاقة المستقبل:

يذكر أن مشروع نيوم هو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، تسعى لتصبح محورًا يجمع أفضل العقول والشركات معًا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة؛ إذ من المتوقع أن تصبح مركزًا رائدًا للعالم بأسره.

ويعد موقع نيوم الجغرافي فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة به، إضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر، وكون المدينة تقع في الشمال.

انطلاقة استثمارية:

ويوفر تطوير وبناء مشروع نيوم فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة. وسيخلق مشروع نيوم فرصًا جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

يضاف إلى ذلك، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج إلى اقتصاد المملكة.