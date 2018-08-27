بعد تقرير الأمم المتحدة عن إبادة الروهينغا.. فيسبوك يعاقب قادة عسكريين في ميانمار

المواطن - متابعة

قررت فيسبوك حجب حسابات العديد من القادة العسكريين في ميانمار بعد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أكد فيه أن ما حدث بحق مسلمي الروهينغا هو جريمة إبادة جماعية.

وقالت فيسبوك في بيان، إنها قررت حذف حسابات بعض المسؤولين العسكريين في ميانمار على موقعي فيسبوك، وإنستغرام وذلك لمنع انتشار الكراهية والتضليل، بعد مراجعة المحتوى لتلك الحسابات.

وتابعت فيسبوك: على وجه التحديد، قررنا حظر 20 شخصًا من الأفراد والمؤسسات في ميانمار على فيسبوك، وأبرزهم الجنرال مين أونغ هلاينغ، القائد العام للقوات المسلحة، وشبكة ميوادي التلفزيونية العسكرية”.

ومضت تقول: كما حذفنا 18 حسابًا على فيسبوك وحسابًا واحدًا على إنستغرام و52 صفحة على فيسبوك يتبعها ما يقرب من 12 مليون شخص.

واختتمت “كما تم حذف أيضًا 46 صفحة أخرى و12 حسابًا على فيسبوك للانخراط في سلوكيات مخالفة تحض على الكراهية والتضليل”.