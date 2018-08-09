بعد تنفيذ 14 جريمة.. عصابة سرقة المركبات والمحلات في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة من 6 أشخاص امتهنت سرقة الأموال والمحال التجارية، بعد قيامهم بارتكاب 14 جريمة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها، أسفرت بفضل الله عن القبض على تشكيل مكوّن من ستة أشخاص (أربعة باكستانيين ويمني وهندي / جميعهم في العقد الثالث من العمر) وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة أموال وبضائع من محال تجارية، والسرقة من المركبات، وتم بحوزتهم ضبط معدات تم استخدامها في ارتكاب جرائمهم، وقد أقرّوا بارتكاب (١٤) جريمة سرقة، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.