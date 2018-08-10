بعد توقف طويل .. ساعة الدوري الإنجليزي تدق من جديد اليوم

المواطن - محمد سمعه

ستنطلق أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2018- 2019، اليوم الجمعة، بمواجهة نادي مانشستر يونايتد لنادي ليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة.

وسيستضيف ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، مباراة ليستر سيتي، حيث تطمح جماهير الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز في الجولة الأولى مع تجنب فقدان أي نقاط، وذلك من أجل المنافسة على لقب البريميرليج والغائب عن خزائن مان يونايتد منذ عام 2013.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تعرض للعديد من الانتقادات؛ وذلك بسبب عدم تحرك الشياطين الحمر للتعاقد مع صفقات قوية.

وفشل مانشستر يونايتد في ضم المدافع الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندري غوميش من صفوف نادي برشلونة الإسباني، حيث انتقل الثنائي للعب مع نادي إيفرتون الإنجليزي.

كما أن مانشستر يونايتد مهدد بفقدان الفرنسي بول بوغبا، والذي يرغب في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر والانضمام لصفوف برشلونة الإسباني.

وسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، لكن نادي مانشستر يونايتد لم ينجح في التوصل لاتفاق لضم اللاعب البولندي.

وتُقام غدًا السبت 6 مباريات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيكون أبرزها نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، تشيلسي ضد نادي هيدرسيفيلد تاون.

تُوج نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2017- 2018، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا برصيد 100 نقطة.