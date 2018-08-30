بعد حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر.. ابن لبدة يتفقد الموقع

المواطن - احمد الشهري - محايل

وقف محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة على الحريق الذي اندلع اليوم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر، بحضور رئيس المركز خالد بن سعد عسيري ومساعد مدير الشرطة العقيد ناصر اليزيدي وتجول المحافظ داخل المركز واطلع على آثار الحريق.

إلى ذلك أوضح المحافظ أن الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني للمركز امتد إلى السكن بالكامل؛ لتهرع على الفور فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث، للعمل على محاصرة الحريق.

وأشار إلى أن حادث الحريق كان بسبب تماس كهربائي لافتًا إلى أن الحريق لم يسجل أي خسائر أو إصابات في الأرواح .

وقدم المحافظ شكره للجهات الأمنية وإدارة الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود وسرعة في التجاوب.