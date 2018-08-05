بعد زلزال إندونسيا.. السفير الشعيبي محذرًا من تسونامي: لا تقربوا لومبوك

المواطن - الرياض

شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، على ضرورة عدم السفر إلى جزيرة لومبوك، وذلك بعد أن ضربها زلزال عنيف تجاوز 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح الشعيبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه “يتوقع أن يضرب تسونامي الجزيرة. الرجاء لمن لديه رحلة لجزيرة لومبوك إلغاؤها، ومن هو في لومبوك الخروج”.

وتابع السفير الشعيبي: “بالي تتأثر بهزات لومبوك وربما بالموجات الارتدادية، ولَم يردنا أي مخاطر على بالي، مطار جزيرة لومبوك سيغلق والسفر عن طريق البحر فيه خطورة ولا ننصح بالسفر بحرًا إلى بالي”.

وقُتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات جراء الزلزال الذي ضرب، الأحد، جزيرة لومبوك في إندونيسيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وأكد المتحدث باسم جهاز البحث والإنقاذ، أغوس سنجايا، أن “آخر المعلومات تفيد عن وجود 19 جثة في مستشفى تانجونغ” في شمال لومبوك.

وضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك الإندونيسية، في وقت سابق الأحد، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي، بعد أسبوع من زلزال أدى إلى مقتل 17 شخصًا على الجزيرة التي يرتادها المصطافون.