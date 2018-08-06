بعد ساعات.. عقوبات أميركية على إيران بمباركة 20 دولة

المواطن - متابعة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إعادة سريان العمل بتدابير العقوبات على إيران اعتبارًا من صباح يوم غد الثلاثاء.

وتشمل العقوبات الأميركية على إيران في المرحلة الحالية حظر تمكين الحكومة الإيرانية من شراء الأوراق النقدية الأمريكية وحظر التجارة معها في مجالات الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية، الاثنين: إن واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران، مؤكدين أن العقوبات ستطبق على طهران بدقة.

وأفاد المسؤولون بأن العقوبات المقررة هي ذاتها التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

وذكر المسؤولون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.