بعد صراع الهلال والنصر .. أيهما يُفضل عمر عبدالرحمن ؟

المواطن - مروة نبيل

دخل الهلال والنصر في صراع على ضم عمر عبدالرحمن عموري من صفوف نادي العين خلال الساعات الماضية، ليُصبح اللاعب الإماراتي حديث الجماهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكانت كافة المقدمات تُشير، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى اقتراب عمر عبدالرحمن عموري من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع انتقال عمر عبدالرحمن عموري إلى الهلال، تتقدم إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، بعرض مالي كبير يفوق عرض الزعيم إلى العين الإماراتي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث مجلس إدارة نادي العين الإماراتي عن أفضل عرض مالي للاستغناء عن خدمات عمر عبدالرحمن عموري في الميركاتو الصيفي، ولكن أي الأندية التي يُشجعها اللاعب الدولي ويتمنى اللعب في صفوفها.

وكشفت تغريدة سابقة كتبها عمر عبدالرحمن عموري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ناديه المفضل في الدوري السعودي، وقال: “وأتمنى أن يحمل كأس آسيا مع نادي الهلال”.

وتداول الجمهور عبر “تويتر”، تغريدة عمر عبدالرحمن عموري السابقة، وأكد أن لاعب العين الإماراتي هلالي، ولكنها شنت هجومًا عليه بعد تردد أنباء عن تراجعه عن قبول عرض الزعيم، والموافقة على الانضمام إلى النصر؛ لتقديمه عرضًا أكبر.

ودائمًا ما يُعبر عموري عن حبه لنادي الهلال، وسبق وصرح أكثر من مرة أنه لا يُمانع الانتقال إلى صفوف الزعيم باعتباره أفضل الأندية العربية والآسيوية، كما أنه لعب بين صفوفه بداية من عام 2000 ولمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي.