بعد ضغوط وانتقادات.. ترامب ينكس الأعلام حداداً على مكين

المواطن - واشنطن

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعرض لانتقادات وضغوط سياسية لتأبينه الفاتر للسناتور الراحل جون مكين، عن نفسه بقوله إنه يكن كل التقدير للخدمات التي قدمها مكين للأمة، وأمر بتنكيس الأعلام حداداً على وفاته.

وأضاف ترامب في بيان “رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور مكين لبلادنا، وتكريماً له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه”.

وتوفي مكين يوم السبت عن 81 عاماً. وكان مكين أسيراً سابقاً خلال حرب فيتنام كما خاض انتخابات الرئاسة مرشحاً عن الحزب الجمهوري في 2008 وأصبح في الآونة الأخيرة من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب.

وفي هانوي، قال فام بينه مينه وزير خارجية فيتنام: إن مكين كان “رمزاً لجيله” وساعد على “تضميد جراح الحرب” من خلال الدفع إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع فيتنام.

وكتب مينه في دفتر التعازي في السفارة الأميركية في هانوي “بالنسبة لحكومة فيتنام وشعبها كان السناتور مكين رمزاً لجيله من أعضاء مجلس الشيوخ ولقدامى المحاربين في حرب فيتنام”.