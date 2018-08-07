بعد فرض العقوبات.. ترامب يتوعد المتعاملين مع إيران

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ، أن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران “هي الأشد على الإطلاق”.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الثلاثاء “ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى وكل من يجرى معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة، أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!”.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على إيران، قد دخلت حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتهدف واشنطن بتلك العقوبات إلى تكثيف الضغط على طهران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران في عام 2015 م، وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات النظام المصرفي الإيراني بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون هناك تدابير إضافية ضد البنك المركزي الإيراني خلال ثلاثة أشهر.

كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية جراء العقوبات، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات. كما سيحظر على إيران شراء طائرات معينة.

وتأتي العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم ضمن المرحلة الأولى من العقوبات والتي تشمل مرحلتين، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم.

وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.