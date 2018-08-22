بعد فشل تنظيم الحمدين في منع القطريين.. القرضاوي يناقض نفسه: ليس لله حاجة بالحج

المواطن - الرياض

بعد أن أخفق تنظيم الحمدين في منع حجاج قطر من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام على مدى عامين، أوعز التنظيم لأحد أبواقه عبر تويتر ليغرد بأن الله ليس في حاجة للحج.

القرضاوي المدرج على قوائم الإرهاب أكد بما لا يدع مجالا للشك أنه يأتمر بأمر سادته في قصر الحكم في الدوحة وينفذ رغباتهم بعد أن تحول إلى سوط يلهب ظهور كل من فكر في معارضة نظام تميم.

وعلى موقع تويتر تسارع المغردون في الرد على القرضاوي مؤكدين أنه يناقض نفسه مدللين على ذلك بمقاطع فيديو توضح تناقضه.

تناقض القرضاوي فيما يخص الحج ليس هو الأول ولن يكون الأخير في سلسلة تناقضاته فبعد أن أمضى سنوات في دعم حزب الله وجمع الأموال لتمويل أنشطته الإرهابية اعترف في مقطع فيديو أن علماء السعودية كانوا أكثر ذكاء وفطنة منه حين رفضوا تمويل حزب الله وعرفوا نواياه الخبيثة.

وبعد تغريدة القرضاوي خرج عدد من مرتزقة قناة الجزيرة بتغريدات مشابهة الأمر الذي دفع المغردين إلى القول إن القرضاوي يعتزم إصدار فتوى يحرم فيها الحج.

ودشن المغردون وسمًا على تويتر باسم : القرضاوي ليس لله حاجة بالحج” عبروا فيه عن رفضهم لهذا الموقف الغريب وغير المفهوم.

وقال ياسر السلمي: هل يمهدون لإصدار فتوى بتحريم الذهاب للحج في السنوات القادمة أم سيكتفون بهذا التلميح.

أعتقد أنهم سيكتفون بهذه التلميحات فما زال الوقت مبكرا بعد أن رأوا توافد المسلمين للمشاعر المقدسة بازدياد فذهبت جهودهم طيلة السنتين أدراج الرياح.

وأضاف الدكتور عبدالله سعد: ليس لله حاجة في صلاتنا ولا زكاتنا ولا صومنا فهل يعني أن نتركها ونكفر بالله لأنه ليس لله حاجة في أعمالنا التي خلقنا من أجلها.

وأضاف: ويزال القرضاوي يضلل الناس بفتاويه الشاذة مدفوعة الثمن! ولا يزال هناك حمقى يصدقونه!

وقال عبدالله سعود صنيتان: مراد كلامه أن نعطل الحج فالله ليس بحاجته بالأصل !! إذن فكل العبادات نسقطها بنفس هذا الحجة الغبية التي لا تخرج من عالم دين إطلاقا !!

وزاد بقوله: هل قال هذا الكلام أحد من الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة.. هذا قول شاذ مردود على صاحبه وهو ذو هوى سياسي يخلطه بالدين.