بعد قرار نقل الدوري مجانًا.. الجماهير: شكرًا محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير سريعًا مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنقل الدوري مجانًا على القناة الرياضية السعودية، حيث دشنت هاشتاقًا لشكره على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قصير للغاية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ قد أعلن، قبل قليل، عن نقل منافسات الدوري مجانًا للجماهير على القناة الرياضية السعودية.

وتابع تركي آل الشيخ تغريدته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك”.

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم شكرًا محمد بن سلمان على “تويتر”، للتفاعل مع توجيهات بنقل الدوري مجانًا، ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل، حيث قال ماجد العتيبي: “ليس مستغرب على هذا القائد وأمير الشباب جعلها تبطي سنينك يا بو سلمان”.

وكتب معاذ بن مران العنزي: “نعلم جميعًا بأن الشعب هم الأهم عند سموك شكرًا لك سيبقى الشعب فخور بك وكل يوم يزداد فخرًا بك قد قلتها من حق أي مواطن متابعة الدوري السعودي بالمجان”.

وقالت ليان الحربي: “شُجاع، فارِس، شَهم، مِقدام، كفوّ، حلْحيل، مطنُوخ، كريمَ، فهِيم، قويّ، عَنيد، سمْح، جبرّ، مَهاب، نشمِي، شيخ”، وعلق آخر قائلًا: “شكراً لـ صانع التغيير”.

وتابع عبدالله الشمراني: “قائد شاب يفهم متطلبات الشباب ويلبيها سريعًا حفظك الله محمد بن سلمان وبارك الله في كل شؤونك”، وقالت حنين الماضي: “شكرًا أبو سلمان شكرًا لك من القلب الله يطول بعمرك جعل عمرك طويل ي حبيب الشعب”.

وعلق هشام آل حميدان قائلًا: “رسالة إلى كل شاب سعودي.. لا تقلق.. فخلفك قائد يفهمك، ويفهم طموحك واحتياجاتك.. قائد يعمل لتكون سعيدًا ومنتجًا ومعتزًا بنفسك وببلدك.. اسندوا ظهوركم على الأمير محمد واطمئنوا..”.

حساب يحمل اسم “فهد النحيت”، قال: “سمو سيدي ولي العهد في كل مره يؤكد للجميع أن راحة المواطن هي من أكبر اهتماماته حفظه الله ورعاه”، وتفاعل حساب يحمل اسم “المونديالية” مع هاشتاق شكرًا محمد بن سلمان قائلًا: “أدامك الله لنا يا سيد الرجال كفووو ونعم بك..”.