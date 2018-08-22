بعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة .. الشناوي يُربك حسابات المارد الأحمر

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم، إصابة حارس مرمى المارد الأحمر، محمد الشناوي.

وحرص محمد الشناوي على استكمال مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في ثالث جولات الدوري المصري لكرة القدم، رغم معاناته من الإصابة، حتى يستفيد المارد الأحمر بالتغييرات لتعزيز الجانب الهجومي.

وبات الحارس محمد الشناوي مُهددًا بالغياب عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بالدوري المصري لكرة القدم، خاصة أنه غاب عن تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأربعاء.

وأربك حارس مرمى المنتخب المصري الأول، محمد الشناوي، حسابات الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة باتريس كارتيرون، بعدما اكتفى بإجراء جلسة تأهيلية للإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الأخيرة.

وبعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة الثالثة، تأكد غياب محمد الشناوي عن مواجهة حرس الحدود المُقرر إقامتها، بعد غد الجمعة، في رابع جولات الدوري المصري لكرة القدم، بعد معاناته من شد في العضلة الضامة.

ومن المُقرر أن يخضع حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم موقفة من المشاركة في مباراة كمبالا سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المدرب الفرنسي كارتيرون في تجهيز حارس المرمى شريف إكرامي، لحماية عرين المارد الأحمر في مباراة حرس الحدود المقبلة، وذلك بعد تأكد عدم مشاركة محمد الشناوي لإصابة في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة التي حسمها فريقه بهدف نظيف.