بعد مباراة الاتحاد الوصل .. عشاق العميد لم ينالوا العيدية المنتظرة

المواطن - محمد سمعه

فشل نجوم العميد في تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد الوصل والتي أقيمت بالأمس في ذهاب دور ال32 من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

وكانت مباراة الاتحاد الوصل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء كان أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وربما بعد التعادل في مباراة الاتحاد الوصل، قد يشعر جماهير العميد بالقلق خاصة أنه كان يتوقع فوز الفريق بلقب السوبر السعودي أمام نادي الهلال، ثم الفوز على فريق الوصل الإماراتي خاصة أن صفوف العميد مدججة بنجوم كبيرة مع وجود مدرب مخضرم مثل الأرجنتيني رامون دياز.

وطالب المدرب رامون دياز جماهير العميد بالاستمرار في دعم الفريق الاتحادي بعد التعادل في مباراة الاتحاد الوصل، مضيفًا أن القادم سيكون أفضل للعميد.

ومن المقرر إقامة مباراة الاتحاد الوصل في جولة الإياب بالبطولة العربية يوم ال30 من سبتمبر المقبل حيث تُقام المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان اللاعب محمد قاسم لاعب العميد طُرد في مباراة الاتحاد الوصل في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة بعد تعمد إعاقته لاعب نادي الوصل، البرازيلي فينسيوس دي ليما.

سجل فينسيوس دي ليما الهدف الأول في مباراة الاتحاد الوصل في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول، ثم نجح اللاعب المغربي كريم الأحمدي في إضافة الهدف الثاني في مباراة الاتحاد الوصل بالدقيقة ال30 بعد تصويبة مميزة ومتقنة.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد الوصل، سيواجه العميد في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الشباب يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

نجح النجم المغربي كريم الأحمدي في تسجيل ثاني أهدافه بقميص العميد، بعدما سجل هدف التعادل في مباراة الاتحاد الوصل والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

أهدر لاعب العميد، حسن معاذ فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني لنمور جدة في مباراة الاتحاد الوصل في الشوط الثاني من عمر اللقاء.